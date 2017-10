Masters de Singapour : Caroline Garcia se qualifie en demi-finale

Pour sa première participation aux Masters de Singapour, Caroline Garcia a créé la sensation en battant Caroline Wozniaki (0-6, 6-3, 7-5). Elle atteint, grâce à la défaite de Simona Halep, les demi-finales du tournoi. Une première pour une Française depuis 2006.

© C.Dubreuil/FFT

Deux conditions étaient nécessaires à Caroline Garcia ce matin pour atteindre les demi-finales des Masters de Singapour : battre Caroline Wozniaki et espérer une défaite de la numéro 1 mondiale Simona Halep face à Élina Svitolina. Et la journée fut parfaite pour la Lyonnaise qui a battu son adversaire et a profité de la défaite de Simona Halep. Elle devient la première Française depuis Amélie Mauresmo en 2006 à atteindre le dernier carré du tournoi de fin de saison.

Pourtant, le début de match de la Lyonnaise est complètement raté. Le premier set est perdu 6 jeux à 0. Dans la seconde manche, Caroline Gracia fait enfin jeu égal avec Caroline Wozniaki. Elle réussit à prendre le service de son adversaire pour mener 5 à 3, gagner le set et s’offrir une manche décisive. À 5-4 dans la dernière manche, Caroline Wozniaki aurait pu conclure le match sur son service, mais Caroline Garcia a su trouver les ressources pour débreaker. La Lyonnaise remporte ensuite les deux jeux suivants et s’impose en montrant, une fois de plus, des qualités mentales hors du commun. Dans la foulée, Simona Halep a perdu en deux petits sets contre Élina Svitolina, pourtant déjà éliminée, et a offert la qualification à Caroline Garcia.

Cette performance est une sensation pour le tennis féminin français. Depuis plus de 10 ans, aucune joueuse de l’hexagone n’avait atteint un tel niveau au Masters. En 2006, Amélie Mauresmo avait perdu en finale contre Justine Hénin. Caroline Garcia (8e mondiale) affrontera Vénus Williams (5e) ce vendredi en demi-finale pour au moins égaler la performance de son aînée. Les deux joueuses se sont rencontrées deux fois il y a trois ans pour une victoire chacune.