Lyon : Tsonga en finale de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes

Jo-Wilfried Tsonga vient de remporter sa demi-finale de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes contre le Georgien Nikoloz Basilashvili ce vendredi après midi (6-2, 3-6, 6-1).

Dans le tournoi dont il est la tête d'affiche et la tête de série numéro 2, Jo-Wilfried Tsonga vient de se hisser en finale en battant la surprise de ce tournoi, le Georgien Nikoloz Basilashvili, 71e mondial (6-2, 3-6, 6-1). Le Français âgé de 32 ans va donc disputer la première finale de sa carrière sur terre battue. Il affrontera en finale le vainqueur de la rencontre entre Milos Raonic (n°1) et Tomas Berdych (n°3). La rencontre aura lieu ce samedi, un jour avant Roland-Garros. La position de l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes sur le calendrier - une semaine avant Roland-Garros - laissait craindre des éliminations précoces des favoris. Il y en a eu avec celles de Kyrgios ou encore Coric. Mais force est de constater que les têtes de série 1, 2 et 3 sont présentes en demi-finale. Une réussite pour le tournoi qui vient de se lancer.