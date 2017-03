Les sportifs lyonnais vont défiler pour la 3e édition de l'Handi Show

Mélina Robert-Michon et Nicolas Puydebois défileront parmi les athlètes valides et handisport lors de l’Handi Show organisé chez le concessionnaire Nissan, à Vénissieux, ce vendredi 31 mars à 20h00.

“Les sportifs handis et les sportifs valides n’arrivent jamais à se croiser et en compétition, ils jouent dans des disciplines différentes ”, lance Djezia Hennaoui, directrice de l’association Rêvons ensemble et organisatrice de l’Handishow. C’est ce constat qui l’a poussé à mettre sur pied un défilé de mode qui mélange athlètes handisport et sportifs valides. “ Sur la scène, il n’y a pas de différence, ils sont tous égaux ” s’enthousiasme la directrice.

Djezia Hennaoui Affiche de la troisième édition du défile l'Handishow organisé par Djezia Hennaoui

Mélina Robert-Michon, Nicolas Puydebois, Hacine Cherifi et Oumy Fall défileront

Parmi les sportifs valides, on retrouve :

-Franck Solforosi, rameur en aviron. Il a remporté la médaille de bronze du quatre sans barreur lors des Jeux olympiques en 2016. Il est le parrain de l’Handi Show Lyon, mais une compétition l’empêche d’être présent pour l’évènement.

-Victoria Ravva, volleyeuse et marraine de l’Handishow à Cannes.

- Mélina Robert-Michon lanceuse de disque. Elle a obtenu la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Rio et gagnante du Lion d’or 2017.

- Lesa Mayes-Stringer, pilote du bobsleigh en équipe de France.

- Coralie Ducher, footballeuse à l’Olympique lyonnais en équipe de France dans la catégorie des moins de 21 ans.

- Nicolas Puydebois, ancien gardien de l’Olympique lyonnais.

- Hacine Cherifi, ancien champion de Boxe en France : champion de France des poids moyens en 1995 puis en Europe en 1996 et champion du monde de WBC (fédération de boxe anglaise) en 1998.

-Gwendal Peizerat, danseur sur glace, champion du monde en 2000 et champion olympique en danse sur glace avec Marina Anissina en 2002.

-Kamel Asloum, course à pied et frère du boxeur Brahim Asloum.

Les sportifs handisport qui défileront sont :

-Oumy Fall, basketteuse à Lyon Métropole Handibasket club et fait partie de l’équipe de France de handibasket féminine.

-Xavier Le Draoullec, athlète médaillé plusieurs fois aux jeux paralympiques, aux championnats d’Europe et du Monde

-Manon Doyelle, athlète qui a effectué le tour du lac Léman en fauteuil roulant soit 190 km en moins de 25 heures cumulées.

-Serge Parfait Abana Fouda, basketteur à l’handi basket de Lyon.

-Lucas Campeggia, rugbyman.

-Angelina Lanza, athlète handisport, spécialiste du sprint et du saut en hauteur, vice-championne de France sur le 200m en 2015 et cinquième au championnat du monde.

-Karim Keddad, jujitsu brésilien.

-Sandrine Martinet-Auriéres, championne de judo handisport dans la catégorie des malvoyants.

- Vincent Dallard, footballeur au cécifoot (football à cinq déficients visuels pratiqué par des athlètes déficients visuels) à Villeurbanne.

- Sébastien Bruillot, footballeur au cécifoot à Villeurbanne.

- David Smétanine, nageur paraplégique et remporte la médaille d’argent sur 50 m nage libre aux Jeux paralympiques de Rio en 2016.

- Franck Magnette, volleyeur.

L’Handi Show en est à sa troisième édition, l’an dernier un défilé s’est tenu à Cannes et un autre à Lyon, dans le 9e arrondissement. Cette année, c’est le concessionnaire Nissan à Vénissieux, partenaire du LOU, qui accueillera ce défilé le vendredi 31 mars à 20h00. Le bénéfice obtenu grâce au défilé sera versé à l’un des sportifs atteint de handicap, sélectionné par les parrains et marraines de l’édition : Franck Solforosi et Oumy Fall.

Informations pratiques :

Le défilé de mode a lieu chez le concessionnaire Nissan au 14 rue des Frères Louis et Emile Bertrand, à Vénissieux, 69250 à 20h00 mais le lieu est ouvert au public à partir de 19h00. Tarif : 20€- billets à acheter sur Yurplan.