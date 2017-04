Le golf urbain débarque place du théâtre de la Croix-Rousse

Ce jeudi, l’association Lyon Street Golf organise une partie de golf urbain dans le quartier de la Croix-Rousse. L’objectif ? Initier les curieux à pratiquer leur swing entre les murs et les voitures.

© Lyon Street Golf Street Golf.

“Nous sommes de golfeurs qui n’avons pas le temps de jouer au golf. Avec le street-golf, on peut s’exercer le soir à la sortie du travail”, explique Florent, le vice-président de l’association. Que les riverains ne s’inquiètent pas, les golfeurs ne briseront aucune vitre sur leur parcours. “On utilise des balles en mousse compressées, détaille le jeune golfeur, elles sont juste assez molles pour ne pas abîmer le mobilier urbain, mais elles sont assez compactes pour taper forts les envoyer à 90, 100 mètres.”

En milieu urbain, pas de green, ni de trou ou envoyer la balle pour les adeptes de ce sport. “On vise une cible : ça peut être une borne de Vélo’v, une borne incendie, etc. Et celui qui la touchera en utilisant le moins de coups gagnera.” Question fréquentation, les sessions d'initiations organisées par Lyon Street Golf ont jusqu’à présent regroupé une dizaine de participants par événements. Pour faciliter l’accès au sport aux débutants, des clubs sont prêtés par l’association et des balles consignées à 1 €.

Le point des rendez-vous des golfeurs urbains est fixé ce jeudi à 18 heures, place du théâtre de la Croix-Rousse.