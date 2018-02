Biathlon : la Lyonnaise Marie Dorin-Habert 4e du sprint des JO

Marie Dorin-Habert a échoué au pied du podium lors de la première course de biathlon des Jeux olympiques de Pyeongchang, ce samedi.

@ FRANCK FIFE / AFP Marie Dorin-Habert

On reconnaît les champions à leur capacité à se sublimer lors des grands rendez-vous. Malgré une saison difficile, où elle n'est pas montée sur le podium en Coupe du monde de biathlon, Marie Dorin-Habert a réalisé une superbe course et a terminé 4e. "Après la course, bien sûr on peut se dire : "Je ne suis pas passée loin...". Mais au regard de ce que je fais cette saison, j'aurais signé pour un 9/10 et un top 5 ici", a-t-elle souri après la course.

Dans ce sprint disputé sur 7,5 km, la native de Lyon a tiré à 9/10, avec une seule faute lors du tir couché. Elle termine à 33 secondes de l'Allemande Laura Dahlmeier (10/10), mais à seulement 7 secondes de Veronika Vitkova, troisième.

En bonne posture pour la poursuite

La double médaillée olympique de Vancouver, qui avait obtenu le bronze sur le sprint en 2010, n'a jamais connu l'or aux JO. Sa performance du jour devrait lui redonner confiance, mais la place également dans une posture idéale avant la poursuite, disputée ce lundi (11h10). Elle s'élancera en 4e place, avec de bonnes chances de médaille. "Pour la poursuite, je suis bien placée... Mais à chaque jour suffit sa peine, a prudemment glissé Marie Dorin-Habert après la course. Je vais profiter d'avoir fait ma meilleure performance de la saison aux Jeux !"

Les 3 autres Françaises se sont hissées dans le top 20. Justine Braisaz a terminé 10e (8/10), Anaïs Chevalier 16e (8/10) et Anaïs Bescond 19e (8/10).