Laurent Wauquiez, le dernier des détachés

Au vu des arrêtés publiés depuis 2012, Laurent Wauquiez est aujourd’hui le seul fonctionnaire du Conseil d’État à demeurer en position de détachement pour un poste d’élu. Jusqu’à ce que sa demande de mise en disponibilité, annoncée ce mercredi, soit entérinée. © Philippe Desmazes / AFP Laurent Wauquiez, président LR du conseil régional.

Il aura fallu attendre treize ans, et les révélations de Lyon Capitale, pour que Laurent Wauquiez abandonne sa position de détachement du Conseil d’État. “Aujourd’hui, je me mets en disponibilité de la fonction publique, a-t-il annoncé ce mercredi sur le réseau social Twitter. Je ne cotiserai plus au régime de retraite [de la fonction publique, NdlR].” Une décision communiquée par le candidat à la présidence du parti Les Républicains au micro de Jean-Jacques Bourdin, sur BFM TV. “La situation qui est la mienne est la simple application de la loi, c’est la situation en France de très nombreux élus locaux”, a glissé au passage le ténor de la droite.

Une ligne de défense amorcée la semaine dernière dans sa “réaction à l’article de Lyon Capitale”. “Cette situation ne m’est pas propre”, insistait alors celui qui qualifiait il y a quelques années “l’assistanat” de “cancer de la société”. Et pourtant…

