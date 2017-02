Trudeau / Macron : la "désintox" des propos de Gérard Collomb

Un des programmes "Désintox" diffusés sur Arte a été consacré cette semaine aux propos de Gérard Collomb qui comparait le premier ministre canadien, Justin Trudeau, au candidat d'En Marche, Emmanuel Macron.

Gérard Collomb, invité sur France 2, le 24 septembre 2016.

"Je vous signale qu'au Canada, il y a un premier ministre, Justin Trudeau, qui a été élu comme ça, un peu dans la foulée de Macron, et qui aujourd'hui est considéré comme le meilleur premier ministre qu'il y ait eu au Canada". Ces propos, tenus par le maire de Lyon au mois de septembre dernier dans l'émission de France 2 "On n'est pas couché", visaient à répondre aux doutes sur les chances du fondateur du mouvement "En Marche" a être élu, puisque ce dernier n'a encore jamais été candidat pour une quelconque élection. Cette semaine, Arte revient sur ces propos en consacrant son programme "Désintox" à "Gérard Collomb en Marche". La comparaison entre ces deux hommes politiques, Justin Trudeau et Emmanuel Macron, s'arrêterait aux seuls faits qu'ils soient tout deux : "jeunes, libéraux, et plutôt beaux gosses". Le programme rappelle que l'actuel premier ministre du Canada a été élu à trois reprises en tant que député fédéral. "Il est donc faux de comparer le marcheur Macron avec le député Trudeau. Désolé Gérard Collomb, mais sur ce point-là, il faudra trouver de meilleurs arguments" conclut la vidéo.