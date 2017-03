Sondage présidentielle: Benoît Hamon se place après Jean-Luc Mélenchon

Benoît Hamon, vainqueur de la primaire de la Belle Alliance populaire est crédité de 11% d'intention de vote et passe ainsi derrière le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, crédité de 12% selon le dernier sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, i- télé et Sud Radio.

Le premier débat présidentiel diffusé ce lundi sur TF1 ne semble pas avoir permis à Benoît Hamon de mettre sa candidature en valeur. En comparant les récents sondages, les intentions de vote en sa faveur s'érodent. Tandis qu'il était crédité de 13,5% le 15 mars et de 12,5% le 20 mars, le candidat du parti socialiste est aujourd'hui à seulement 11%. En parallèle, Jean-Luc Mélenchon gagne des points. Alors que le candidat de la France Insoumise stagnait à 11,5%, il est aujourd'hui crédité de 12%. En tête du dernier sondage se trouve toujours Marine Le Pen, candidate du Front National, aujourd'hui talonnée par Emmanuel Macron. Si 1% en faveur de la candidate FN les séparait à la veille du premier débat présidentiel, ils sont désormais à égalité avec 25.5% d'intention de vote. François Fillon, candidat Les Républicains, reste crédité d'un score de 18% au premier tour de l'élection présidentielle. Dans le cas d'un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ce dernier l'emporterait avec 61% des voix contre 39% en faveur de la candidate FN.