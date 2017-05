L’Assemblée de lutte de Lyon appelle à manifester dimanche soir

Dans un communiqué, l’Assemblée de lutte de Lyon appelle à se rassembler ce dimanche soir place des Terreaux à 20 heures pour protester contre l’élection présidentielle.

© Tim Douet Nuit Debout place Guichard

“Le taux d’abstention aussi bien que le désintérêt du plus grand nombre pour cette politique politicienne montre bien le problème de légitimité qui se pose aujourd’hui à cette « démocratie »”, expose le communiqué de l’Assemblée de lutte de Lyon, un mouvement d’extrême gauche né en réaction à la loi El Khomri.

Le communiqué dénonce un “État policier, raciste, islamophobe”, et critique l’état d’urgence en place depuis un an et demi, “formidable outil de contrôle et de répression” selon lui. L’Assemblée de lutte propose de “ripost[er] dès maintenant, dans la rue et dans la lutte”.

Un second rassemblement est prévu par l’Assemblée de lutte de Lyon le mercredi 10 mai à 18 heures place Guichard.