Présidentielle 2017 : amertume au QG du Parti Socialiste à Lyon

L’ambiance n’était pas au rendez-vous au quartier général du PS à Lyon, dimanche 23 avril, pour le premier tour de l’élection présidentielle.

© DR QG du Parti Socialiste lors du premier tour de l'élection présidentielle 2017

Un buffet à peine touché et des chaises vides. Il est 21 heures et une dizaine de personnes est présente au QG du Parti Socialiste à Lyon, après l’annonce des résultats du premier tour de l’élection présidentielle. Les allocutions des candidats sont projetées sur le mur de la Fédération des socialistes du Rhône, mais ne suscitent pas de réaction. Les heures passent et la salle ne se remplit pas, les journalistes essuient chacun leur tour plusieurs refus : les militants ne semblent pas enclins à s’exprimer après l’échec de Benoit Hamon.

‘‘J’assiste à mon premier suicide collectif’’

Pour Fanny Dubaut, candidate EELV aux législatives dans la 3e circonscription du Rhône, c’est une défaite "prévisible depuis ces dernières semaines", mais "un score de 6% est décevant’’. Elle déplore "un second tour des élections où l’on ne vote pas pour un projet, mais contre une personne". Elle soutient par ailleurs l’appel de Benoit Hamon à voter Emmanuel Macron, mais qualifie le candidat en lice d’"anti-écolo". "J'ai peu d'espoir en termes d'écologie pour ce quinquennat."

Jeff Ariagno, militant socialiste et ex-élu au Grand Lyon dénonce quant à lui "des grands élus qui ont voté pour Emmanuel Macron car ils y trouvent des intérêts". Selon lui, ce sont des personnes qui "considèrent le PS comme un outil de transformation sociale, mais pour leur carrière et non pas au service du collectif". Il s’abstiendra au second tour des élections:"Aujourd’hui, j’assiste à mon premier suicide collectif".

À 22h30, le buffet demeure quasiment intact. Après cette défaite qualifiée d’"historique" par Benoit Hamon lui-même, des militants socialistes commencent à quitter le QG.