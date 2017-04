Présidentielle 2017 : Nuit Debout peine à s'éveiller

En parallèle de la soirée électorale, le mouvement Nuit Debout a tenté d’organiser une agora sur le thème “Le premier tour et après ?” place Guichard ce dimanche soir. Une vingtaine de personnes était présente en fin d'après-midi autour de la Bibliothèque Debout, une cinquantaine dans la soirée pour les groupes de discussions, mais sans réussir à animer les débats espérés.

Moran Kerinec Nuit Debout place Guichard

Selon le déroulé prévisionnel de l'événement, la soirée aurait dû commencer aux alentours de 16 heures, et être égayée par des ateliers participatifs, des groupes de discussions, une grande agora sur le thème “Le premier tour et après ?”, suivie d’une “fête engagée” mêlant danse, musique et chanson. Mais à 17 heures, à peine une dizaine de personnes est présente.

Dans un coin de la place Guichard, deux tables pliables ont été montées par les volontaires de Bibliothèque Debout. Sur la première, des ouvrages de fictions, quelques thrillers, des livres pour enfants encadrent une cinquantaine d'exemplaires du supplément mai-juin 2016 du journal Fakir, qui titrait alors "Non à la loi El Khomri et à son monde". Une vingtaine de fascicules, mis à disposition par l’infokiosque Indice, parsème la seconde table : "Sommes-nous en démocratie ?", "choisissez l'action non-violente", "électeur, écoute !"

“Le mouvement se meurt peu à peu”

"Je ne pense pas qu'il y aura grand monde ce soir", prévient l'un des bibliothécaires de Nuit Debout, "avec tous les événements organisés ce soir, les gens ne se déplaceront peut-être pas". Selon sa collègue, Nuit Debout a bien repris le 31 mars dernier, mais seul un noyau dur d'une trentaine de personnes est revenu lors des soirées organisées. "Le mouvement se meurt un peu", évoque-t-elle. "C'est vrai que la loi El Khomri cristallisait les actions", justifie son collègue, avant de repartir sur une note plus positive : "ceux qui s'étaient mobilisés sont aujourd'hui dans des associations, des collectifs, des syndicats... C'est aussi à ça qu'a servi Nuit Debout, à créer des liens et des engagements." L'heure passe, progressivement la foule se consolide pour arriver à une grosse vingtaine de Lyonnais venue engager la discussion sur la politique locale, les élections et l'avenir du mouvement.

Quelques heures plus tard, Nuit Debout a toujours du mal à s’éveiller. Une cinquantaine de jeunes passent le temps sur les estrades de la place en discutant, certains sirotent des bières. Par à-coups, des petits groupes arrivent alors que d'autres quittent la place Guichard, sans pour autant embrayer sur l’agora attendue.

"On est arrivé à 22h30, ça a un peu grossi, sans plus", décrit Lila, une jeune femme venue participer aux groupes de discussion. En périphérie, une vingtaine de policiers patientent aux côtés de leurs fourgons. Une jeune militante passe avertir de la suite : "Ça bougerait du côté de la place Mazagran." "Beaucoup ?" "La même chose qu'ici." La proposition ne semble pas convaincre. Déjà, certains repartent chez eux.

