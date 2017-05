Qui est Jean-Luc Fugit, candidat En Marche dans la 11e circo ?

Jean-Luc Fugit, vice-président de l'université de Saint-Etienne et référent d'En Marche à Givors, a été investi par En Marche dans la 11e circonscription du Rhône.

© Tim Douet Jean-Luc Fugit

À 47 ans, Jean-Luc Fugit fait partie des nouvelles têtes du mouvement En Marche dans le Rhône. Cet enseignant-chercheur chimiste et docteur en pollution de l'air est présenté par son mouvement comme "très engagé sur les questions de développement durable et de santé en lien avec ses travaux scientifiques". Vice-président d'un établissement au sein du pôle universitaire Lyon/Saint-Etienne, il est en charge des politiques d'orientation, d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat. Il sera opposé au député sortant Georges Fenech. Au 1er tour de l'élection présidentielle François Fillon n'est arrivée qu’en troisième position fragilisant la position du député sortant. Un handicap que Georges Fenech a les moyens de remonter, mais il lui faudra mordre nettement sur le FN pour éviter une triangulaire bien périlleuse. Cette circonscription, qui a souvent basculé d’un bord à l’autre, semble en effet gagnable pour le candidat qui sera désigné par En Marche.