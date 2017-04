Lyon : deux postiers-voleurs récupéraient les chèques dans le courrier

Les deux postiers avaient volé plus de 20 000 euros en chèques emploi service et en chèque bancaire au sein des courriers et colis qu'ils étaient censés livrer.

©ERIC PIERMONT / AFP Véhicules de La Poste

Ces deux employés de La Poste pensaient sans doute pouvoir passer entre les mailles du filet. Depuis plusieurs semaines, les deux hommes âgés de 21 et 26 ans volaient des colis et des courriers recommandés. Un manège rapidement repéré par le service de la direction de la sûreté opérationnelle de La Poste. Une surveillance est mise en place et les deux auteurs des vols ne tardent pas à se faire surprendre en flagrant délit. Ce mercredi, les deux postiers sont interpellés en fin de journée par un équipage de l'unité de sécurité de proximité locale. Dans la voiture du plus jeune, 43 enveloppes recommandées, ouvertes et vidées de leur contenu seront retrouvées. Selon la police, le préjudice estimé est de 3 840 euros en chèques emploi service et de plus de 20 000 euros en chèque bancaire. À son domicile, perquisitionné par la suite, les enquêteurs retrouveront également des tickets restaurant, des tickets CESU, deux colis ainsi qu'un appareil photo. Les deux hommes ont été présentés au parquet ce vendredi.