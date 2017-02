Les voleurs de fusils Famas condamnés

Les trois suspects ont été condamnés à des peines allant de 10 à 24 mois de prison ferme. Jugeant ces peines insuffisantes, le parquet a fait appel.

© Tim Douet

Des peines insuffisantes pour le parquet de l'Isère. Connus de la police, les trois individus suspectés du vol de fusil Famas dans une fourgonnette de l'Armée de terre, sur la commune de La Verpillère, le 2 février, ont été jugés en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Vienne pour vols, recel et détention d'armes de catégorie A.

Le prévenu le plus âgé, 44 ans, a été condamné à deux ans de prison ferme. Son neveu de 32 ans a écopé de 18 mois et leur complice de 41 ans de 10 mois. Des peines assorties d’une interdiction d’acquisition et de détention d’armes de cinq ans. Le parquet a fait appel, jugeant les peines trop clémentes. A noter que les enquêteurs ont rapidement écarté la piste terroriste dans cette affaire.