Villeurbanne : il sort une arme dans un fast-food

Deux personnes ont été arrêtées ce jeudi pour avoir sorti une arme de poing dans un fast-food de Villeurbanne.

©Tim Douet

Un Villeurbannais âgé de 20 ans et une Villeurbannaise âgée de 42 ans ont été interpellés le 8 mars dernier à 13h25 avenue Henri Barbusse. Le mis en cause venait d'exhiber une arme de poing dans un fast-food. À la vue de l'arme, deux jeunes femmes de 17 et 18 ans sont allées porter plainte. L'auteur des faits reconnaissait la propriété de l'arme ainsi que son exhibition. La mise en cause reconnaissait la détention de cette dernière pour le compte de son compagnon et fera l'objet d'une composition pénale. Le mis en cause va lui être présenté au parquet ce vendredi pour "violences avec arme".