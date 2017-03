Vaulx-en-Velin: 4 suspects interpellés après le braquage de Boulanger

Les enquêteurs ont retrouvé la trace des braqueurs moins de douze heures après les faits.

Suspectés d'être à l'origine du braquage éclair pour voler une cinquantaine d'articles multimédia sur le parking de l'espace de livraison du magasin Boulanger du centre commercial Carré de Soie de Vaulx-en-Velin, quatre hommes âgés de 30 à 40 ans ont été interpellés lundi soir, révèle Le Progrès. L'interpellation s'est déroulée dans un parking souterrain de la rue de la Baïsse à Villeurbanne. Selon Le Progrès, un policier a été blessé et un des suspects a tenté de prendre la fuite, sans succès. Les enquêteurs ont pu retrouver la trace des quatre suspects grâce à la recherche, en cours depuis un mois, de la Citroën C5 faussement immatriculée qui avait été volée à Lyon et utilisée lors du vol survenu le lundi matin au centre commercial du Carré de Soie. Avec la voiture et les suspects, les enquêteurs ont également retrouvé l'intégralité du butin du braquage. Les quatre hommes, actuellement en garde à vue, seraient déjà connus des forces de police, notamment pour des braquages.