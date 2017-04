Rillieux : des policiers pris à partie durant un contrôle de police

Dans la soirée de mardi a mercredi des policiers ont reçu des projectiles durant un contrôle de police à Rillieux-la-Pape. Deux policiers ont été légèrement blessés. Neuf personnes ont été interpellées.

Neuf Rillards âgés de 19 à 32 ans ont été interpellés entre mardi à 23h40 et ce jeudi à 06h55, sur la voie publique et à domicile. Dans la soirée de mardi à mercredi, à la suite d'un contrôle de police pour des faits de tapage nocturne, avenue de l'Europe à Rillieux-la-Pape, un groupe a jeté des projectiles en direction des policiers, avant de les insulter et de se rebeller. Des heurts qui ont fait deux blessés parmi les policiers (2 et 6 jours d'ITT).

À l'issue du contrôle, les policiers ont tout de même interpellé un des mis en cause alors que ses complices prenaient la fuite. L'homme était en état d'ébriété et a reconnu les faits. Les autres individus ont été identifiés par les policiers puis interpellés. Six d’entre eux ont été laissés libres avec convocation ultérieure et trois auteurs des faits vont être présentés au parquet ce vendredi pour "violences volontaires avec arme par destination sur agent de la force publique, outrage et rébellion".