Rhône : ils introduisent un engin explosif artisanal dans leur collège

Trois adolescents ont confectionné un engin explosif dans une bouteille de shampoing, qu’ils ont introduit dans un collège de Givors le 10 novembre dernier. Une bouteille qui n’a pas explosé fort heureusement.

©Tim Douet

Deux Givordins et un Grignerot âgés entre 13 et 15 ans ont été interpellés le 10 novembre dernier à 15h dans leur collège de Givors. Aux alentours de 13h30, ils avaient, dans la cour de leur collège, confectionné un engin explosif dans une bouteille de shampoing en la remplissant d'acide et de papier d'aluminium. Une bouteille qu'iIs ont lancée sans qu'elle n'explose. Un surveillant âgé de 23 ans a ramassé l'engin, mais le liquide s'est déversé sur l'une de ses cuisses, le brûlant légèrement (5 jours d'ITT). Les trois adolescents ont reconnu les faits. Ils ont été présentés au parquet le 11 novembre dernier et laissés libres avec ouverture d'information pour "fabrication et introduction d’un engin explosif dans un établissement scolaire et blessures involontaires ayant entraînées une ITT inférieure à 3 mois".