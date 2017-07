Lyon : ils tentent de voler un reblochon et terminent en garde à vue

Surpris en train de voler un reblochon, deux adolescents ont insulté et menacé de mort les agents de sécurité du magasin.

© Tim Douet

Leur soirée tartiflette s’est terminée au commissariat. Samedi soir, deux jeunes de 16 et 18 ans ont été interceptés alors qu’ils volaient un fromage dans le Lidl situé près des universités, dans le 7e arrondissement lyonnais. D’après Le Progrès, le garçon a déballé un reblochon avant de le cacher dans le sac de son amie. Aperçus par les agents de sécurité du magasin, les deux adolescents se sont déchaînés et ont proféré des insultes racistes et des menaces de mort à leur encontre. “La jeune fille s’est même frappé la tête contre une vitre, pour faire croire qu’elle avait subi des violences”, précise Le Progrès. Une troisième personne qui les accompagnait a pris la fuite mais les deux jeunes gens ont été placés en garde à vue.