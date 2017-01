Lyon : il se fait passer pour un policier pour éviter un contrôle

Un Vaudais de 23 ans a été interpellé ce lundi après s’être fait passer pour un policier.

Un Vaudais de 23 ans a été interpellé ce lundi à 00h30 à l'intersection des rues Gandolière et Georges Pompidou dans le 3e arrondissement. Alors que deux policiers étaient en train de contrôler deux individus, le Vaudais s'est approché d'eux et a présenté une carte de réquisition et expliqué qu'il participait également à la recherche d'individus en fuite.

Une attitude suspecte qui a interpellé les deux gardiens de la paix qui ont procédé à son contrôle d'identité et ont découvert que sa carte de police était fausse. Une enquête est actuellement en cours pour "usage de fausse qualité de policier".