Lyon : altercation entre la police et douze personnes dans le 9e

Trois policiers ont porté plainte contre un individu de 35 ans pour violence aggravée et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique après une interpellation musclée.

©Tim Douet

Appelés pour un tapage nocturne dans le 9e arrondissement, les policiers se sont rendus sur place et ont été confrontés à douze individus. Regroupés dans un appartement, ils refusent tout d'abord d'ouvrir aux policiers avant de les insulter et de leur jeter des canettes. Les agents décident d'interpeller un homme de 35 ans, qui selon le rapport se montre agressif envers les policiers. Alors qu'ils le menottent, les trois agents ont indiqué s'être retrouvés "encerclés" par le reste du groupe, et ont fait usage de leur bombe lacrymogène. Lors de l'interpellation, l'individu interpellé aurait incité la dizaine de personnes présentes à jeter des canettes sur les policiers. L'homme mis en cause a nié en bloc les faits qui lui sont reprochés, et a indiqué dans sa déposition avoir été frappé par les agents de police. Déjà arrêté à de nombreuses reprises, l'homme a été cité dans une trentaine d'affaires pour des faits de vol, recel, violences, et viol. Malgré ses antécédents, il a été remis en liberté par le parquet en attendant son jugement.