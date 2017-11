Incendie en pleine nuit quai Jean-Moulin : quatre familles relogées

Un départ de feu s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans un immeuble du quai Jean-Moulin. Quatre familles ont été évacuées et prises en charge par la ville de Lyon. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie.

Tim Douet Sapeur-pompier du Rhône

Il est 3 heures 30 du matin ce samedi quand un feu se déclare dans l’immeuble du 7 quai Jean-Moulin. Rapidement, la fumée bloque la cage d’escalier du bâtiment, et les flammes font s’effondrer une partie de l’escalier menant au premier étage. Face au sinistre, les quatre familles vivant sur place ont été évacuées par la grande échelle des sapeurs-pompiers. L’intervention immédiate de la ville de Lyon leur a toutefois permis de finir la nuit dans un hôtel à proximité. Si les dégâts se concentrent particulièrement sur la cage d’ascenseur, les murs du hall jusqu’au premier étage et sur le réseau électrique, les appartements n’ont eux pas soufferts des dégradations. Une enquête est ouverte pour découvrir les causes de l’incendie. Selon les premiers éléments, le départ de feu serait provenu d’un scooter garé dans le hall de l’immeuble.