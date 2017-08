Il tabasse sans raison un homme sur le marché de Pierre-Bénite

Le 30 juillet dernier, un homme de 30 ans a agressé un passant sans motif sur le marché de Pierre-Bénite. Ce dernier a reçu 45 jours d'ITT.

©Tim Douet

Un homme âgé de 30 ans, habitant à Pierre-Bénite, a été interpellé le 31 août dernier. La veille à 8h30 sur le marché de sa ville situé rue Lucie Aubrac, il avait frappé sans motif un homme âgé de 41 ans. Ce dernier a reçu 45 jours d'ITT pour 14 fractures au visage. Durant l'agression, le mis en cause avait menacé de mort la victime. On ne connaît pas encore les motivations de l'agresseur. En garde à vue, il a partiellement reconnu les faits. Il va être présenté au parquet ce mercredi pour "violences volontaires aggravées et menaces de mort réitérées".