Il fabrique des faux certificats scolaires pour obtenir de bourses

Un homme âgé de 23 ans a été arrêté à Lyon pour avoir fabriqué de faux certificats de scolarité pour obtenir de bourses de l'enseignement supérieur.

©Tim Douet

Un homme âgé de 23 ans domicilié à Champagne-au-Mont-D'or et un Écullois âgé de 62 ont été interpellés ce mardi à Lyon. Lors d'une perquisition opérée le 30 mai dernier dans le cadre d'une procédure distincte, de faux certificats de scolarité avaient été découverts et l'enquête permettait d'établir qu'ils avaient été utilisés pour l'obtention de bourses de l'enseignement supérieur (préjudice : 3 330 euros). L’Écullois a été mis hors de cause et laissé libre. Le premier mis en cause a reconnu les faits et va faire l'objet d'une comparution devant un officier de police judiciaire le 15 mars 2018 pour "escroqueries aggravées".