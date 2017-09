Disparition de Maelys : les parents sortent du silence

Ce jeudi à Lyon, les parents de la petite Maelys sont sortis du silence pour demander au principal suspect de "raconter l'intégralité de la soirée".

©Tim Douet Parents de Maëlys

Lors d'une conférence de presse organisée à Lyon, les parents de la petite Maëlys, disparue le 27 août dernier, sont sortis du silence. Ils ont déclaré ne pas être convaincus "de la bonne foi du suspect" et lui ont "demandé de révéler ce qu’il sait" tout en précisant que "ni eux ni leur fille ne le connaissaient". "Maëlys est une petite fille joyeuse, dynamique, sportive, qui aime les animaux et qui pense que tous les amoureux des animaux sont dignes de confiance", ont-ils déclaré avant d’affirmer ne "jamais avoir eu d'altercation avec le suspect".

Actuellement en détention provisoire, le suspect, un homme de trente-quatre ans, n'est pour l'instant pas mis e examen. Les enquêtes de police ont révélé plusieurs incohérences dans son comportement et des éléments à charge contre le jeune homme, qui pour l'instant dément toujours les faits. Aucune preuve valable cependant, d'autant plus que le suspect possède des alibis et des justifications.

Toujours sans nouvelles de la fillette, ses parents comptent sur le travail des enquêteurs et le soutien de tous pour la retrouver le plus vite possible. Maëlys "va avoir 9 ans le 5 novembre" conclut sa mère de la fillette.