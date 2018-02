Derby OL/ASSE : cinq supporters arrêtés pour utilisation de fumigènes

Cinq supporters de l'Olympique lyonnais ont été arrêtés lors du derby face à Saint-Etienne ce dimanche pour avoir utilisé des fumigènes.

Des supporters lyonnais (image d'illustration)

Que la commission de discipline de la LFP et le parquet de Lyon se rassurent, Jean-Michel Aulas n'était pas au stade lors du derby OL/ASSE ce dimanche (1-1). Cela n'a pas empêché l'arrestation de cinq supporter durant le match pour "usage de fusées ou artifices dans une enceinte sportive lors d'une manifestation sportive, jet de projectiles et entrée sur une aire de jeu durant une rencontre sportive troublant le déroulement de la compétition". Ils ont été interpellés entre 17h40 et 18h50, dans l'enceinte du stade. L'un des mis en cause fera l'objet d'une composition pénale le 30 avril prochain, un second sera convoqué devant un officier de police judiciaire et les trois derniers seront présentés au parquet ce lundi.