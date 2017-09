Cambriolage : un homme arrêté à Lyon grâce à la vidéo-protection

Identifié grâce à un système de vidéo-protection, un homme de 45 ans a été arrêté ce mardi près d'un an après avoir cambriolé un magasin situé quai Jules Courmont dans le 2e arrondissement de Lyon.

©Tim Douet

Un homme de 45 ans a été extrait de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône ce mardi 19 septembre à 9h après que son ADN a été relevé sur les lieux d'un cambriolage commis il y a près d'un an, le 25 novembre 2016, dans un magasin situé quai Jules Courmont dans le 2e arrondissement de Lyon. Le quadragénaire a été arrêté grâce à l'exploitation d'un dispositif de vidéo-protection présent sur les lieux. Le mis en cause a reconnu les faits et a été réintégré à la maison d'arrêt. Il fera l'objet d'une convocation devant un officier de police judiciaire le 22 décembre prochain pour vol par effraction.