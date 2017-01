Auvergne-Rhône-Alpes : région la plus touchée de France par la grippe

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée de France par l’épidémie de grippe selon les médecins du réseau Sentinelles.

© Sentinelles Carte grippe du 4 janvier 2017

La grippe est belle et bien arrivée en France. Durant les trois dernières semaines d'épidémie de grippe, "578 000 personnes auraient consulté un médecin généraliste pour ce motif ", indiquent les médecins du réseau Sentinelles. Parmi ces personnes, une bonne partie d'habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes puisqu'il s'agit de la région dont le taux d'incidence est le plus élevé en France avec 783 cas pour 100 000 habitants contre 629 cas pour la Bourgogne- Franche-Comté et 571 cas pour la région Provence- Alpes-Côte d'Azur. Des niveaux très supérieurs au seuil épidémique fixé à 178 cas pour 100 000 habitants.

En moyenne, les personnes touchées seraient plutôt des femmes (56% des cas). Pour autant le virus ne serait pas trop virulent puisque le réseau Sentinelles indique que "les tableaux cliniques rapportés ne présentent pas de signe particulier de gravité : le pourcentage d'hospitalisation a été estimé à 0,6%".

La varicelle aussi présente dans la région

Le réseau Sentinelle indique aussi que la région Auvergne-Rhône-Alpes est un des trois principaux foyers de varicelle avec 30 cas pour 100 000 habitants contre une moyenne de 15 cas en France pour le même nombre de personnes. Seuls les départements des Hauts-de-France (40 cas pour 100 000 habitants) et du Centre-Val de Loire (38 cas) sont plus touchés.