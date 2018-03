122 220 paquets de cigarettes de contrebande saisis près de Lyon

Près de 2 tonnes et demie de cigarettes ont été interceptées par la douane et la gendarmerie de Lyon mardi. Elles provenaient d'un important réseau de contrebande.

Plus de 120 000 paquets de cigarettes, et environ 75 000 euros en petites coupures. La saisie astronomique de la douane et de la gendarmerie départementale de Lyon a achevé le démantèlement d'un important réseau de contrebande de tabac. Cela a conduit à l'arrestation de sept personnes liées à ce trafic, mardi, dans la région lyonnaise. Parmi eux, les "donneurs d'ordre" résidaient à Villeurbanne.

Le démantèlement de ce réseau a ravi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui a souligné l'importance de la "lutte contre la contrebande de cigarettes, domaine particulièrement sensible, tant pour la santé publique que pour la préservation du réseau de distribution constitué par les buralistes".

Selon les forces de l'ordre, les contrebandiers utilisaient les réseaux sociaux pour écouler un grand nombre de cartouches de cigarettes. Après deux ans d'enquête, les locaux de stockage ont été identifiés et saisis.

Gérald Darmanin s'est réjoui de cette saisie de 2,4 tonnes de cigarettes : "La douane est pleinement mobilisée dans la lutte contre la contrebande de tabac et dans le démantèlement des organisations criminelles qui en font le trafic, a rappelé le ministre de l'Action et des Comptes publics. Je félicite les douanières et les douaniers qui ont démantelé un réseau très structuré et ainsi retiré de la vente illicite sur le territoire national une quantité très importante de tabac."