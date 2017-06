The Artist, dernier ciné-concert de la saison à l'Auditorium de Lyon

Ce samedi à 18 heures, l'orchestre national de Lyon accompagnera la projection du film The Artist pour le dernier ciné-concert de l'Auditorium et de l'Institut Lumière de la saison.

©Opéra Lyon

Vainqueur de trois oscars en 2012, celui du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Michel Hazanavicius et du meilleur acteur pour Jean Dujardin, The Artist vient clôturer la saison des ciné-concerts de l'auditorium de Lyon ce samedi à 18 heures. Sous la direction du chef d'orchestre néerlandais Ernst Van Tiel, l'orchestre national de Lyon jouera en direct la musique de Ludovic Bource, qui a également réalisé les musiques de deux autres classiques du duo Michel Hazanavicius Jean Dujardin : OSS 117. Sans parole, mais non sans humour, le film The Artist avait fait sensation en remettant au goût du jour le muet et le noir et blanc.

Dernière projection samedi 10 juin à 18 heures à l'Auditorium, 149 rue Garibaldi, Lyon 3e. Tarifs compris entre 16 et 48 euros.