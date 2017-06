Que faire à Lyon le week-end du 30 juin au 2 juillet ?

Le temps devrait encore se révéler capricieux ce week-end et osciller entre orages, averses et soleil. Lyon Capitale vous propose, pêle-mêle, des rendez-vous qui vous permettront de passer entre les gouttes.

© Tim Douet Lyon – La place Bellecour vue de Fourvière.

Rencontrer Fellag

L’artiste et humoriste algérien, invité d’honneur des Nuits de Fourvière 2017, présente deux films dans le cadre d’une carte blanche au Comœdia. Vous pourrez ainsi (re)voir, en présence de son réalisateur Christophe Ruggia, Le Gone du Chaâba, l’histoire d’Omar, un enfant de 9 ans qui grandit dans les bidonvilles de Villeurbanne dans les années 1960. Pas disponible ce jour-là ? Rattrapez-vous le lendemain avec le second film proposé par Fellag : Cinema Paradiso, récit de l’amitié entre un cinéaste et un projectionniste.

Samedi (Gone) et dimanche (Paradiso) à 11h15 – au cinéma Comœdia (Lyon 7e)

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Profiter de l’été à Givors

En lieu et place de sa fête annuelle, la municipalité de Givors passe à la vitesse supérieure en organisant un premier festival d’activités sportives et culturelles, mais aussi en plein air, des loisirs, etc. Du 1er au 29 juillet, profitez tous les jours des ateliers de jeux ou d’initiation, d’animations, le tout desservi par des navettes.

À partir de samedi – au parc Normandie-Niemen et sur les berges du Gier

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Jardiner au Rize

La 3e fête du Rize de Villeurbanne nous propose un après-midi pédagogique et divertissant sous le signe de la nature. Ouvert à tous les âges et à tous les goûts, le Rize en Fête vous invite à (re)trouver votre main verte : ateliers plantation, échange de conseils et d’expériences autour du jardinage, initiation à la cuisine bio et locale, dégustations, etc.

Samedi à partir de 15h – 23 rue Valentin-Haüy, à Villeurbanne

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Retrouver les Minions

On vous en a déjà parlé, ça continue ce week-end. Dans le cadre de “Tout l’monde dehors”, le Ciné Duchère projette ce vendredi soir en plein air le film d’animation Les Minions. Une occasion toute particulière de faire plaisir aux enfants en retrouvant les petites créatures jaunes qui ont envahi le monde depuis le premier Moi, moche et méchant.

Vendredi à 22h – Quartier du Vergoin, rue Albert-Falsan (Lyon 9e)

Pour consulter toute la programmation estivale de cinéma en plein air, cliquez ici.

Prendre la météo à contre-pied

Le Toï Toï de Villeurbanne organise ce vendredi une soirée tropicale, animée notamment par le groupe de cumbia tropicale Sonido Del Monte. Un moyen comme un autre de prendre la météo à contre-pied et de retrouver, le temps d’une soirée, la chaleur de la Colombie qui fait défaut à cette dernière soirée de juin.

Vendredi de 20h30 à 0h30 – au Toï Toï Le Zinc, Villeurbanne

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Vibrer au son de Music en ciel

Tout le week-end à Saint-Priest, le festival Music en Ciel nous invite à danser au rythme de la pop, du rock, de l’électro et de la salsa. Un festival convivial qui pour sa troisième édition a programmé notamment Yuri Buenaventura, Pony Pony Run Run et Ycare.

Vendredi et samedi à partir de 20h30 – place Ferdinand-Buisson, à Saint-Priest pour le vendredi et le samedi

Dimanche à 12h30 – au parc du Château, toujours à Saint-Priest

Pour plus d'informations, cliquez ici.