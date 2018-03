Nuits de Fourvière : pas de Bertrand Cantat tant que Delorme sera là

Pour Dominique Delorme, le directeur des Nuits de Fourvière, Bertrand Cantat ne viendra pas tant qu’il sera à la tête du festival.

© Tim Douet Présentation du programme des Nuits de Fourvière 2016, au musée des Confluences, le 24 mars 2016.

Questionné ce matin, lors de la présentation de la programmation 2018, sur la possibilité de voir un jour Bertrand Cantat aux Nuits de Fourvière, Dominique Delorme a répondu sans détour. En pleine polémique sur la présence de l'ex-leader de Noir Désir sur les scènes de plusieurs festivals, le directeur des Nuits a déclaré : "Sous l’angle légal, il a purgé sa peine, rien ne l’empêche de revenir sur scène. Il choisit de s’exposer, et libre à chacun de vouloir l’inviter ou non. Pour ma part, par respect pour Jean-Louis Trintgnant à qui j’envoie chaque année le programme des Nuits de Fourvière, je refuse d’inviter Bertrand Cantat. Mais c’est un choix qui n’engage que moi, et je ne porte aucun jugement sur le choix des autres".

En pleine tempête médiatique, le chanteur condamné pour le meurtre de sa compagne Marie Trintgnant en 2003 a annulé sa tournée des festivals. Ses concerts en solo sont cependant maintenus comme celui prévu au Transbordeur le 21 mars prochain.