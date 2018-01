Nuits de Fourvière 2018 : l’affiche officielle dévoilée

Les Nuits de Fourvière viennent de dévoiler l’affiche officielle de l’édition 2018. Elle est l’œuvre du photographe français Charles Fréger.

© les Nuits de fourvière Affiche officielle du festival les Nuits de fourvière 2018

Les Nuits de Fourvière viennent de dévoiler l'affiche de leur édition 2018. Depuis 2012, le festival a fait le choix d'associer son image à celle d'un photographe. Après Martin Parr, Alex Prager, Ryan McGinley, John Kilar, Tod Seelie et Namsa Leuba, c’est une photo extraite du reportage Painted Elephants du photographe français Charles Fréger qui a été choisie cette année.

"Dans ses projets, Charles Fréger décline un vocabulaire photographique précis constitué de cadrages centrés souvent frontaux, en pied, en buste ou serrés. Il explore en artiste le portrait comme genre, en revisite constamment l’histoire et les méthodes à la façon d’un peintre officiel au service de lui-même, de tout un chacun et du monde entier", a expliqué le festival. Quant au programme des Nuits de Fourvière 2018, il sera annoncé le 13 mars à 11h30 (la billetterie ouvrira le 16). Mais quelques noms sont déjà connus, comme BigFlo et Oli, Étienne Daho ou encore Julien Clerc. Le festival aura lieu du 1er juin au 28 juillet.