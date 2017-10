Musée des Tissus : Bernard Pivot raille Collomb et Képénékian

Le président de l'académie Goncourt a écrit sur Twitter que le musée des Tissus rénové devra accueillir "deux mouchoirs aux larmes de dépit de Collomb et Képénékian, maires de Lyon qui voulaient le fermer".

© Tim Douet Bernard Pivot

Bernard Pivot n'a pas attendu longtemps avant de critiquer l'attitude de la maire sur le dossier des Tissus. "Prévoir dans le Musée des tissus rénové deux mouchoirs aux larmes de dépit de Collomb et Képénékian, maires de Lyon qui voulaient le fermer", a écrit le président de l'académie Goncourt sur Twitter. En septembre dernier, il était venu à Lyon à l'invitation d'Emmanuel Imberton, le président de la CCI, pour défendre le musée. Il s'était dit "indigné à l’idée que ce musée puisse fermer à l’initiative de Lyon".

Des propos qui n'avaient pas fait plaisir à Georges Képénékian le maire de Lyon qui lors du conseil municipal du 25 septembre dernier avait critiqué "les visiteurs du soir qui viennent à Lyon pour dire comment sauver le musée des Tissus" en visant Stéphane Bern et Bernard Pivot. Ce dernier a aussi remercié Emmanuel Imberton et Laurent Wauquiez "d'avoir sauvé le Musée des tissus de Lyon". Un sauvetage dont l'annonce a eu lieu ce lundi au musée des Tissus. La CCI s'est engagée à céder avant la fin de l'année le musée pour l'euro symbolique au conseil régional. En échange, ce dernier a affirmé qu'il investirait 10 millions d'euros en investissement dans la construction d'un nouveau projet et 1 million d'euros par ans dans le budget de fonctionnement. Un financement qui se fera pour le moment sans la ville de Lyon.