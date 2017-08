Lyon : le street art à l’honneur avec le festival Urban Art Jungle

L’Urban Art Jungle, c’est 1600 m² dédiés à 150 “acteurs du tissu culturel lyonnais” sur 3 jours. Un festival biannuel organisé par l’association Superposition, qui a vocation à promouvoir l’art urbain sous toutes ses formes.

© Superposition

Jamais deux sans trois ! Après deux premières éditions réussies, Superposition revient pour un troisième round avec son festival Urban Art Jungle. Pendant 3 jours et 2 nuits, "artistes, plasticiens, musiciens, DJ" se retrouvent dans les locaux du Croiseur (Lyon 7e) pour célébrer l’art urbain. Un événement décrit par le collectif comme un véritable "melting pot artistique" où artistes émergents et confirmés se croisent. Vous pourrez notamment y voir Chufy, Poter, Mani, Loodz ou Koey. Si leurs noms ne vous évoquent pas grand-chose, il n’est pas impossible que vous ayez croisé leurs œuvres au détour d’une rue à Lyon.

Plus qu’une simple exposition, l’Urban Art Jungle, c’est aussi un marché de créateurs, des foodtrucks, du live-painting, des concerts et des ateliers d’initiation au graff, à la poterie, au collage ou encore à la peinture. De quoi ravir petits et grands. Un format unique en son genre à Lyon, qui fait du festival "une expérience artistique et sensorielle inédite".

Urban Art Jungle – Du 1er au 3 septembre, au Croiseur.

Programme complet ici