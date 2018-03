Le festival belge Tomorrowland arrive à l'Alpe d'Huez en mars 2019

Connu comme l'un des plus grands festivals du monde, Tomorrowland s'implante en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019, pour la première fois en France.

@ Tomorrowland Le festival Tomorrowland, en Belgique

30 000 personnes réunies au cœur d'une station de ski alpestre rythmée au son de l'électro pendant trois jours, certains en salivent déjà ! Pour l'occasion, le festival Tomorrowland, devenu une franchise mondialement célèbre s'est payé le luxe de privatiser le domaine skiable de toute la station de l'Alpe d'Huez. Il sera réservé aux festivaliers, le temps d'une semaine, du 9 au 16 mars 2019.

Un événement financé majoritairement par la région Auvergne-Rhône-Alpes : "Cette manifestation unique à l’échelle internationale s’inscrira dans les priorités de la politique culturelle régionale et renforcera l’attractivité de la région pour la première édition hivernale de Tomorrowland, s'est félicité Laurent Wauquiez. Pour cette raison, la Région a tenu à être le premier financeur public."

"Une expérience unique et inoubliable"

La majorité des scènes seront accessibles à pied, dont la scène principale au cœur de la station et certaines uniquement à ski. Mais qu'importe, puisque le forfait (et l'hébergement) est inclus dans le prix du billet. "Tout comme Tomorrowland, l’Alpe d’Huez grand domaine ski est aussi "démesuré". Nous sommes prêts à offrir aux festivaliers une expérience unique et inoubliable alliant musique et ski", a prévenu Christophe Monier, directeur général du domaine skiable de l’Alpe d’Huez.

@ Alpe d'Huez tourisme La station de l'Alpe d'Huez

Le prix, justement, pourrait bien en rebuter certains. Pour obtenir le droit de découvrir la station et le domaine skiable de l'Alpe d'Huez transformés en fête géante, il faudra débourser entre 685 euros, pour 4 jours, et 825 euros, pour 7 jours. En effet, même si le festival Tomorrowland Winter ne s'étend que du 13 au 15 mars, d'autres activités seront proposées du 9 au 12.

Premiers billets en vente le 8 septembre

Le plus compliqué sera peut-être de parvenir à décrocher une place pour le premier événement estampillé Tomorrowland sur le sol français. Les billets 7 jours seront en vente dès le 8 septembre, et les pass 4 jours une semaine plus tard, le 15. Habituellement, les 400 000 places pour le festival d'origine, qui a lieu en juillet près d'Anvers (Belgique), partent en quelques minutes.

Michiel Beers, l'un des créateurs et organisateurs de Tomorrowland est impatient : "Nous sommes convaincus que nous avons trouvé en l’Alpe d’Huez le partenaire approprié pour la réalisation de notre rêve : une édition hivernale de notre festival. Tomorrowland Winter promet d’être très spécial sur tous les plans." Armez vous de patience : il vous faut encore attendre un an … et deux jours !