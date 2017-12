Agenda : que faire à Lyon ce week-end du 1er au 3 décembre ?

Ce premier week-end de décembre est l'occasion de profiter encore un peu de Lyon, avant de se consacrer pleinement à la Fête des lumières dans une semaine. Ciné-débat, danse, marché de Noël... les idées ne manquent pas !

Découvrir l'exposition Los Modernos en avant-première

À la veille de son ouverture au public au Musée des Beaux-Arts, l'exposition Los Modernossera accessible dès ce vendredi soir. Il reste encore des places pour explorer, de 18 h à 22 h, cette collection d'art moderne mêlant France et Mexique. Par contre, les activités proposées par le quatuor Debussy dans le cadre de cette avant-première affichent déjà complet.

Patiner au marché de Noël

Dès ce vendredi, la place Carnot est remplie par plus d'une centaine de chalets, pour son marché de Noël, et ce jusqu'au 30 décembre, de 10 h 30 à 20 h (21 h les vendredis et samedis). Pour l'occasion, une patinoire sera installée. Et pour les enfants, le Père Noël passera ce samedi, aux alentours de 15 h.

Danser et chanter au festival Urban Cultures jeunes

L'espace projets interassociatifs de Vaulx-en-Velin organise la 9e édition du festival Urban Cultures jeunes. Le programme est varié, mais la danse et le chant seront au cœur de l'événement au centre culturel communal Charlie-Chaplin. Le festival débute dès 18 h, ce vendredi, et se poursuit demain, notamment avec une soirée en l'hommage de Cesària Evora.

Voyagez jusqu'en Asie à Eurexpo

La 19e Japan Touch a lieu samedi et dimanche à Eurexpo (photo). De nombreuses animations sont au programmes, comme le concours de cosplay le samedi, ou encore des ateliers de cuisine et d'écriture. Dans le même temps, vous pourrez entrer au 4e salon de l'Asie, avec un seul billet. Le pass week-end est à 15 euros. Plus d'informations ici.

Parcourir l'histoire des droits des femmes

La bibliothèque municipale du 7e arrondissement propose ce samedi (de 15 h à 17 h 30) de revenir sur l'évolution des droits des femmes à travers l'histoire. Cette rencontre nommée "Droits devant elles", est organisée dans le cadre du festival "Brisons le silence" et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Discuter de la précarité de l'emploi via un documentaire

Le Ciné-Duchère organise une projection du film Des bobines et des hommes, suivie d'un débat avec la réalisatrice. Deux employées de Bel Maille, l'usine textile placée en redressement judiciaire évoquée dans ce documentaire d'une heure, seront présentes ce samedi, à 20 h. Réservation conseillée à cineduchere@orange.fr.

Admirer les maîtres du boogie-woogie à Gerland

Les amoureux de la danse et plus particulièrement du rock acrobatique vont être bien servis ce samedi. Au palais des sports, plus de 300 danseurs seront réunis, pour s'affronter dans les différentes catégories de ce championnat du monde. La billetterie est toujours ouverte, que ce soit pour les qualifications le matin, ou pour les phases finales, à partir de 18 h 30.

Défendre l'invincibilité de l'ASVEL à l'Astroballe

Toujours invaincue à domicile en Pro A cette saison, l'ASVEL reçoit ce dimanche (18 h 30) le leader du championnat, Le Mans. Les Sarthois n'ont perdu que deux matchs, et l'ASVEL, 6e, aura besoin de soutien à l'Astroballe. Les places sont à vendre à partir de 16 euros.

Revisiter Alice au pays des merveilles avec le Royal Opera House

Née en 2011, la mise en scène du chorégraphe anglais Christopher Weeldon, sur la musique de Jody Talbot revisite le célèbre roman de Lewis Carroll. Rendez-vous ce dimanche à 16 h, au cinéma Le Toboggan, à Décines-Charpieu.

