Théâtre : Regarder la neige tomber avec Tchekhov, un plaisir renouvelé

Après Mélancolie(s) à la Croix-Rousse, nouvelle balade tchekhovienne cette semaine à Oullins, où Philippe Mangenot reprend Regardez la neige qui tombe…

© Bob Mauranne Regardez la neige tomber...

Regardez la neige qui tombe… fait référence à une phrase qu’Anton Tchekhov avait pris l’habitude de prononcer quand on lui demandait le “sens” de son œuvre. Manière de renvoyer l’interlocuteur à ses interrogations tout en l’invitant, par exemple, à jouir du spectacle offert par le ballet des flocons dans un ciel d’hiver. Le metteur en scène lyonnais Philippe Mangenot a parfaitement saisi toute l’ironie poétique contenue dans cette réplique, mais aussi dans l’œuvre du dramaturge russe. Celle que l’on retrouve dans ses nouvelles si parfaitement ciselées comme dans ses pièces emblématiques, de Platonov à La Cerisaie, en passant par L’Ours, Oncle Vania ou encore Les Trois Sœurs. L’astuce de ce spectacle, tout simple en apparence mais aussi incroyablement profond, consiste à nous mettre au contact d’une jeune comédienne (Raphaèle Huou, formidable) et de son metteur en scène (Mangenot lui-même) travaillant des textes du répertoire de l’écrivain. Un procédé d’autant plus pertinent qu’il se double d’une exploration de la biographie de Tchekhov à travers certains épisodes évoqués par l’actrice. Bref, c’est un spectacle poétique et touchant, que nous avions découvert l’hiver dernier au théâtre des Clochards-Célestes. Sans aucun artifice, puisqu’il se jouait sur un plateau nu, à l’exception d’une chaise où trônait un portrait de l’écrivain. Par l’effet d’un bouche-à-oreille alertant nombre d’amateurs éclairés ainsi que d’échos enthousiastes dans la presse locale, il s’était joué à guichets fermés. Le théâtre de la Renaissance a la bonne idée de le reprendre cette semaine, profitez-en !

Tchekhov/Mangenot – Regardez la neige qui tombe…

Du 20 au 25 novembre à 20h, au théâtre de la Renaissance (Oullins).