Nuits de Fourvière : l'édition 2017 touche à sa fin

Après 10 semaines de festival, l'édition 2017 des Nuits de Fourvière se terminera le samedi 5 août, avec une ultime représentation du Cirque Plume. L’occasion de faire un premier bilan d’une édition qui a attiré 156 000 spectateurs.

© Tim Douet Théâtre antique de Fourvière

Dédié aux arts de la scène, l'événement accueille toujours plus de monde d'une année sur l'autre, et ce depuis 1946. Cette année, 156 000 spectateurs se sont succédé à travers les 136 représentations du festival. Du théâtre avec "Jusque dans vos bras" des Chiens de Navarre, ou de la musique avec la relecture du "Don Giovanni" de Mozart par l'Orchestra di Piazza Vittorio : le festival fait coexister de nombreuses disciplines culturelles. Il met également un point d'honneur à produire ou coproduire un certain nombre de créations, 9 en tout pour l'édition 2017.

Cet été, le clou du spectacle aura été sans conteste le Cirque Plume, qui a réuni près de 30.000 visiteurs à lui seul. L'acteur et humoriste Fellag, invité d'honneur de l'événement, a également reçu les honneurs du public avec sa pièce "Bled Runner" qui revient sur les clichés qui opposent Algériens et français. En plus d'investir de nombreuses salles lyonnaises ainsi que le grand théâtre de Fourvière, l'édition 2017 a repoussé les frontières de la ville jusqu'au parc de Parilly, et au domaine de Lacroix-Laval.