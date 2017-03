Grand Lyon : 3 spectacles à voir avec des enfants en mars

C’est le printemps, tout renaît, comme avant et pourtant jamais exactement pareil. Il arrive la même chose à Perrault et Shakespeare ce mois-ci à Lyon. Dépoussiérés en musique et avec beaucoup d’humour.

Cie L’Eternel Eté / Il était une fois le Petit Poucet.

Le Petit Poucet revisité

Devenu un vieux marquis, le Petit Poucet aime à raconter son histoire. Mais sa mémoire lui joue des tours et il se perd dans ses souvenirs. Aidés du public, ses valets vont venir à sa rescousse et lui permettre de retrouver le fil de ses aventures. En endossant tour à tour les rôles des différents personnages, ils réinterprètent tout à fait librement le classique de Charles Perrault.

Musique et jeux de mots rythment ce spectacle débordant d’énergie et plein d’humour.

Il était une fois… le Petit Poucet – À partir de 5 ans.

Mercredi 15 mars à 16h, à l’Atrium (Tassin). Dans le cadre de “Festi’Lune”.

Un p’tit songe avec Shakespeare

© La Bande à Mandrin

Sur scène, une jeune femme trouve un vieux livre poussiéreux. Il s’agit de Songes d’une nuit d’été de William Shakespeare, et elle entame la lecture à haute voix. Un monde enchanteur s’ouvre alors sous les yeux des spectateurs, peuplé de roi, reine, lutins et fées…

Librement adapté de l’œuvre du dramaturge anglais, ce P’tit Songe d’une nuit d’été embarque le public dans un univers musical et burlesque plein d’humour et de fantaisie. À conseiller aux grands comme aux petits.

Le P’tit Songe d’une nuit d'été – À partir de 9 ans.

Création mardi 21 mars à 19h30, au théâtre Théo-Argence (Saint-Priest).

+ Flamenco au-delà des frontières

© P. Leiva Cie Pour Ainsi Dire / Des châteaux en Espagne.

Sur scène, deux groupes se retrouvent face à face. L’un parle espagnol, l’autre français. Le dialogue semble difficile. Qui fera le premier pas ? C’est un homme, un petit garçon qui a perdu l’usage de la parole et une danseuse de flamenco qui libéreront l’échange, par la musique et la danse. Une fois tombée la barrière de la langue, tout le monde chante, communique, mange… et le petit garçon reparle.

Un spectacle original, qui invite à dépasser nos idées reçues.

Des châteaux en Espagne – À partir de 8 ans.

Vendredi 17 mars à 19h et samedi 18 mars à 16h, au théâtre de la Renaissance (Oullins).