Croix-Rousse : le Gypsy Lyon Festival revient pour une 8e édition

Le Gypsy Lyon Festival pose à nouveau ses valises à la Croix-Rousse, pour une 8e édition du 18 au 21 mai prochain. Des "off" sont organisés par ailleurs dès ce jeudi 11 mai. Cet événement propose à tous de découvrir la culture Tsigane, à prix libre.

© Stricklerd.D Concert d'Aalma Dili au Gypsy Lyon Festival 2016

Exposition de bande dessinée, "ciné-concerts", stands associatifs et conférences viendront animer la colline de la Croix-Rousse du 18 au 21 mai pour le Gypsy Lyon Festival. L’événement mettra à l’honneur la culture Tsigane et présentera des "off" dès ce jeudi 11 mai.

Le "off" du Gypsy Lyon Festival

Ce jeudi 11 mai, le cinéma Comoedia présentera l’exposition de bande dessinée de Jeff Pourquié, artiste français aux tendances "gypsy". S’en suivra un buffet de spécialités serbes ainsi qu’un concert de La bande à Balk, troupe proposant des musiques d’Europe de l’Est et des Balkans. Cette première soirée off du festival se clôturera sur la projection du film "Promets-moi" de Émir Kusturica, cinéaste serbe, deux fois lauréat de la Palme d’or du festival de Cannes.

Tarif : 8,80 €. Les places sont limitées, réservations ici.

La programmation musicale du "in"

Les artistes seront nombreux à faire vibrer la colline de la Croix-Rousse pour cette huitième édition. Parmi les plus attendus se trouvent Rodolphe Raffalli, guitariste français adepte de jazz manouche et Mathias Duplessy, compositeur multi-instrumentaliste, qui sera accompagné de trois violonistes pour l'occasion. Un tremplin "jeunes talents" sera également organisé, au parc de la Cerisaie à la Croix-Rousse, pendant les trois jours de concerts du festival. Entre 10 et 15 000 personnes sont attendues pour cette huitième édition à prix libre, qui s’inscrit dans une volonté "d’accès à la culture à tous".

