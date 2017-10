Concert : Michael Chapman, un guitare héros à Lyon

C’est une légende qu’accueille le Sonic ce samedi : Michael Chapman, qui a fêté cette année 50 ans de carrière, avec un album bien sûr.

© Carol Kershaw Le guitariste et chanteur Michael Chapman.

En janvier, le chanteur et guitariste anglais Michael Chapman fêtait avec son album 50 (extrait audio ci-dessous), premier de ses disques enregistré aux États-Unis, ses… cinquante ans de carrière. Pendant lesquels cet as de la guitare (par ailleurs auteur d’une méthode d’apprentissage) né du blues et du jazz a influencé tout un pan du folk anglais des années 1960, le rock progressif et des figures aussi différentes que Bowie, Steve Gunn (vu à Lyon ce printemps et producteur du disque) ou Sonic Youth. Attention, légende (encore) vivante. À un tarif défiant toute concurrence, la légende : douze euros ! Ce serait dommage de s’en priver.

Michael Chapman – Samedi 7 octobre à 20h30, au Sonic.