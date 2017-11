Classique : un anniversaire de Glass à la chapelle

Ce sont les sœurs Labèque qui fêteront cet anniversaire, aux pianos, ce jeudi.

© Umberto Nicoletti Les pianistes Katia et Marielle Labèque.

Philip Glass a eu 80 ans en 2017. Cinématique, répétitive et envoûtante, sa musique, décriée par-ci, encensée par-là, a d’une part le mérite de faire réagir, d’autre part l’agilité de parler à divers publics, notamment le public pop-rock ou celui des musiques improvisées. N’hésitant pas à collaborer avec des artistes tels que David Bowie, Ravi Shankar ou Leonard Cohen, son ouverture d’esprit n’est plus à prouver ; c’est sans doute aussi cela que certains aiment (et que d’autres détestent) chez lui… Quant aux interprètes, bien des pointures lui sont fidèles, et ce, depuis de nombreuses années. On peut penser au Kronos Quartet mais aussi aux sœurs Labèque, Katia et Marielle, qui sillonnent le monde en interprétant le concerto pour deux pianos que Glass leur a composé. Pas d’orchestre ici mais les sœurs Labèque ont choisi d’honorer la date avec Four Movements for Two Pianos. De son côté, le quatuor Debussy présentera quelques quatuors du compositeur américain.

Happy Birthday Philip Glass – Jeudi 9 novembre à 20h, à la chapelle de la Trinité.

