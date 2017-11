Un trésor exceptionnel de l'époque du Moyen-Âge à l'abbaye de Cluny

Au deuxième jour de fouille d'un bâtiment d'infirmerie détruit par le temps à l'abbaye de Cluny, des étudiants de l'Université Lyon II ont découvert un trésor susceptible d'ouvrir de nouvelles pistes de recherche sur l'histoire de l'Abbaye.

Alexis Grattier Université Lumière Lyon 2 Le trésor découvert à l'abbaye de Cluny

2 200 deniers et oboles en argent frappé à l'abbaye de Cluny dans la première moitié du XIIe siècle et une bourse en peau tannée garnie de 21 dinars musulmans en or frappé entre 1121 et 1131 en Espagne et au Maroc sous le règne de la dynastie Berbère des Almoravides, ainsi qu'un anneau et une feuille d'or. Voilà ce qu'ont découvert en septembre dernier des étudiants de l'Université Lyon II. Dirigés par Anne Baud, enseignante-chercheure à l'université Lyon 2 et Anne Flamin, ingénieure CNRS, les travaux de fouille à l'abbaye ont permis de découvrir pour la première fois un si grand nombre de deniers. C'est aussi la première découverte d'un trésor qui, au sein d'un même ensemble clos, réunit des monnaies arabes en or, des deniers d'argent et un anneau sigillaire, qui permettait à l'époque de sceller des coffres, des bourses ou de cacheter des lettres. Mais à qui pouvait bien appartenir ce trésor ? Dans quel espace ces monnaies circulaient elles ? Pourquoi cette richesse a-t-elle été caché dans un bâtiment d'infirmerie ? Ce sont aujourd'hui les questions que se posent les chercheurs qui ont dévoilé leur découverte ce mardi. D'autres fouilles devraient être menées dès 2018 à l'endroit où le trésor a été trouvé. Enfouies pendant 8 siècles et demi sous terre, ces superbes pièces seront dévoilées au public une fois leur restauration achevée.