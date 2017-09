Ça s'est passé un 22 septembre : inauguration de la fontaine Bartholdi

Du séjour du roi Louis XIII en 1630 à I'inauguration de la fontaine Bartholdi, place des Terreaux en 1892, Lyon Capitale rappelle à ses les faits historiques ayant marqués les 21 septembre au fil des siècles.

© Tristan Paret

1485 : Entrée solennelle du cardinal Charles de Bourbon, archevêque de Lyon.

1602 : Inondation de la Saône.

1630 : Séjour du roi Louis XIII (jusqu'au 19 octobre).

1658 : Les maîtres horlogers se constituent en métiers et rédigent leurs règlements.

1683 : Mort de Nicolas Lefebvre, sculpteur ordinaire de la Ville. Lyon, Ainay. (Né en 1627).

1739 : François de la Rochefoucauld, marquis de Rochebaron, est nommé commandant pour le Roi en Lyonnais, Forez et Beaujolais, en place de Pierre de Masso, décédé.

1787 : Entrée en fonction de la Commission intermédiaire de l'Assemblée provinciale. Première séance, le 1er octobre.

1792 : La Convention désigne trois "Commissaires" pour aller à Lyon rétablir l'ordre : Vitet, Alquier, Boissy d'Anglas. Arrivent à Lyon le 27.

1796 : Célébration de la fête de la fondation de la République.

1797 : Célébration de la fête de la fondation de la République, place de l'Egalité (= Bellecour).

1798 : Fête de l'anniversaire de la fondation de la République.

1800 : Célébration du neuvième anniversaire de la République. Pose solennelle de la première pierre du quai Humbert (= de la Baleine, Romain Rolland). A cause de la pluie, le feu d'artifice n'est donné que le 10 octobre.

1812 : Vente aux enchères des blocs de pierre provenant des bassins qui avaient entouré la statue de Louis XIV, place Bellecour.

1817 : Elections législatives. Elus, trois ultras : Magneval, Fargues, Cotton.

1863 : Mort de l'abbé Jean Gabriel Honoré Greppo, vicaire général de Belley, archéologue. Belley. Inhumé à Loyasse, allée 6.

1867 : A St Jean, sacre de Mgr Callot, nommé évêque d'Oran (par Mgr Lavigerie, archevêque d'Alger).

1870 : Le 2ème bataillon des Mobiles du Rhône est détaché de Belfort sur Neufbrisach. Il y subira le siège et la reddition (5 octobre-10 novembre).

1872 : Course de vitesse de Lyon à Mâcon, entre cyclistes, coureurs et cavaliers. Gagnée par les premiers.

1873 : Tenue du synode diocésain, au Grand Séminaire.

1892 : Inauguration de la fontaine Bartholdi, place des Terreaux.

1906 : Premier congrès régional des petits et moyens commerçants et industriels du Sud-Est. Tenu à Lyon, organisé par l'Alliance des chambres syndicales patronales de Lyon.

1909 : Le capitaine Ferber se tue en avion, à Boulogne sur Mer. (Né à Lyon, le 18 février 1852). Inhumé à Loyasse.

1942 : Dans la nuit, premier attentat à l'explosif à Lyon. Bombe contre l'entreprise M.D. dont le chef est membre de la Légion. Saint-Fons, 32 avenue Jean Jaurès.

1949 : Mort de Madame Jean Bach-Sisley, femme de lettres.

1951 : Ouverture de l'exposition internationale du bois. Clôture le 7 octobre.

1963 : Bénédiction et inauguration de l'église Sainte-Bernadette. Chapuis, architecte.

1968 : Elections sénatoriales : L. Chambaretaud, C. Delorme, A. Pinton, F. Collomb, J. Voyant.

1976 : Présentation, par la S.N.C.F., de nouvelles voitures de voyageurs "Corail".

1977 : Colloque du C.N.R.S. sur les Martyrs de Lyon en 177.

1978 : "Symposium du Conseil de l'Europe" à Lyon. Thème : "Des pratiques socioculturelles à une politique de l'animation". Se tient au musée de la civilisation gallo-romaine.

1978 : Inauguration de la Fondation nationale de la Photographie, dans le "Château Lumière", par le premier Ministre (R. Barre).

1979 : Journées de rencontre et d'étude entre les syndicats français C.G.T. et C.F.D.T., et le syndicat allemand D.G.B. (du land de Hesse), à Lyon.

1979 : Séjour à Lyon du maire de Montréal (Québec) et d'une importante délégation de cette ville.

1980 : Enlèvement crapuleux de Bertrand Galle, clerc de notaire. N'a jamais été retrouvé, malgré le paiement d'une forte rançon.

1981 : Tenue à Lyon du 45e congrès international du P.E.N-club.

1981 : Ouverture au service ordinaire de la ligne Paris-Lyon par le T.G.V. Inauguration par le Président de la République, qui ne s'arrête pas plus d'une demi-heure à Lyon.

1982 : Assemblée constitutive et adoption des statuts de l'association du Centre social et culturel "La Condition des Soies".

1982 : Tenue à Lyon du 53e Congrès des Présidents de Conseils Généraux. Le 23, présence des ministres de la Fonction Publique (A. Le Pors) et de l'Intérieur (G. Deferre).

1984 : Sous une énorme tente dressée place Bellecour exposition organisée par l'I.N.S.E.R.M. (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale). (Informations sur la recherche et les découvertes en matière médicale).

1984 : Descente du Rhône en embarcations fantaisistes (baignoires, etc..) organisée par l'Association Sportive de la Communauté Urbaine.

1986 : Visite à Lyon de Monseigneur Virgil Gheorgiu, écrivain roumain. Sermon à la messe de 17 h à Fourvière, dimanche 21.

1986 : Au musée gallo-romain, ouverture du Congrès international d'archéologie chrétienne. En fin d'après-midi, inauguration d'une exposition d'archéologie chrétienne.

1987 : Mort d'Alfred-Pierre Croizat, ancien professeur à la Faculté de médecine, fondateur de la Société française d'hématologie, membre de l'Académie (né le 19 janvier 1898 à Lyon).

1987 : Visite à Lyon de l'ambassadeur de Finlande (Seppo Pietinen) : visite officielle (Préfecture, Conseil général et Ville : le 22).