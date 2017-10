Ça s’est passé un 18 octobre : réouverture du théâtre des Célestins

De l’ouverture par les Jésuites d'un collège dans le château de Mongré en 1851 à la signature d'un pacte d'amitié entre de Lyon et Yokohama (Japon) en 1960, Lyon Capitale se remémore les événements historiques ayant marqué les 18 octobre lyonnais au fil des siècles.

1456 : Entrée du roi Charles VII. Il reste à Lyon jusqu'au 25, et dans la proche région Dauphiné jusqu'en mai.

1584 : Installation des Chartreux au territoire de la Giroflée ; première messe.

1585 : Les Chartreux célèbrent leur première messe à la Giroflée, dans des baraquements provisoires.

1660 : Mort de P. Jean de Saint-Aubin, jésuite. (Né en Bourbonnais, vers 1587).

1696 : Entrée solennelle de la princesse Marie-Adélaïde de Savoie, allant à Paris épouser le Duc de Bourgogne.

1776 : Mort de Jacques-Annibal Claret de Fleurieu de la Tourette, président à la Cour des Monnaies, prévôt des marchands, membre de l'Académie. (Né le 18 mai 1692, à Lyon).

1790 : Création d'une Caisse patriotique, pour faciliter, par la division des assignats en mandats de six livres, le paiement des mains d'oeuvre et les menus achats.

1793 : Arrestation de Kellermann, à Aix.

1795 : Election des membres du Tribunal civil du Rhône. Il est installé le 26 octobre.

1826 : Fondation à Lyon d'une "Académie provinciale", pour une décentralisation littéraire. Libérale.

1830 : Mort d'Hippolyte Lévis Alexandre Dechez, dit Jenneval, auteur de "La Brabançonne" au combat, dans les rangs belges, contre les Hollandais, à Lierre, près d'Anvers. (Né à Lyon, midi, le 27 janvier 1801).

1841 : A St Jean, sacre de Mgr Douasse, nommé évêque d'Amata.

1851 : Ouverture par les Jésuites d'un collège dans le château de Mongré, donné par mademoiselle de La Barmondière, à Villefranche.

1853 : Mort de François Zénon Collombet, écrivain. Lyon (2e). (Né à Sièges, Jura, le 28 mars 1808). Inhumé à St Rambert-L'Ile Barbe.

1855 : Les peintures d'Hippolyte Flandrin dans l'église d'Ainay sont dévoilées.

1869 : Consécration, par Mgr de Charbonnel, o.f.m. cap., évêque de Toronto, de la chapelle des soeurs Clarisses, rue Sala. (Première pierre, 16 juin 1868).

1872 : Arrêté préfectoral autorisant la "Société de tir de Lyon".

1881 : , reconstruit sur les mêmes plans par Gaspard André, après l'incendie de l'année précédente.

1885 : Elections législatives. Élus dans le Rhône : Ballue, Chavanne, Lagrange, Million, Burdeau, Guillaumou, Jacquier, Marmonnier, Rochet, Thèvenet, Thiers.

1885 : Mort de Jean Etienne Eugène de Jacob de la Cottière, écrivain. Lyon. (Né à Bar sur Seine, Aube, le 11 Janvier 1828). Inhumé à Loyasse allée 4 (tombe Germain Nauvellet).

1895 : Mort de l'industriel François Gillet. Bully. (Né à Bully, le 10 décembre 1813).

1896 : Inauguration des grands magasins E. Sisseux (devenus : Galeries Lafayette).

1898 : Le préfet du Rhône Georges Rivaud est mis en disponibilité, et remplacé par le préfet des Alpes-Maritimes Gabriel Leroux, qui prend ses fonctions le 10 novembre.

1904 : Exposition rétrospective des artistes lyonnais.

1904 : Le Conseil municipal vote l'organisation de subventions municipales aux caisses syndicales de chômage. (Après plusieurs mois de discussion avec le Ministère).

1930 : Ouverture au culte de l'Eglise St Joseph achevée.

1960 : Signature, à Lyon, d'un pacte d'amitié entre les villes de Lyon et de Yokohama (Japon). (Approbation du Conseil municipal dès le 2 mars 1959).

1962 : Seizième Congrès de l'Union nationale des associations régionales pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, tenu à Lyon.

1972 : Inauguration de la maison municipal de vieillards de la Duchère (Sauvegarde).

1974 : Inauguration officielle de l'Ecole des travaux publics Rhône-Alpes, à Brignais.

1977 : "Semaine danoise" à Lyon : publicité commerciale et touristique, musique, exposition du peintre Lars Bo. Le 10 et le 11, visite de l'ambassadeur du Danemark (P. Fischer).

1977 : Le Premier ministre (R. Barre) inaugure à Lyon l'émetteur en couleur de T.F.1, et annonce sa candidature aux prochaines élections législatives.

1985 : Mort de Marcel Houël, maire communiste de Vénissieux, ancien député. (Né à Lyon 4e, le 12 octobre 1921).

1986 : Inauguration d'un ensemble sportif Tennis III : début des travaux le 20 janvier 1986.

1986 : Inauguration officielle de la Maison sociale du quartier Villette/Paul Bert.