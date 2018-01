Ça s’est passé un 11 janvier : vol au trésor de Saint-Jean à Lyon

Du passage de Madeleine de France, fille de Charles VII, en 1457, au vol au trésor de Saint-Jean en 1979, Lyon Capitale vous rappelle les faits qui ont marqué les 11 janvier lyonnais au fil des siècles.

1457 : Passage à Lyon de Madeleine de France, fille de Charles VII

1583 : Acte consulaire instituant l'administration des Recteurs de l'Hôtel-Dieu et nommant les premiers titulaires.

1593 : Enterrement à Ste Croix, de Nicolas Durand, peintre-verrier de la cathédrale.

1773 : Ordonnance prescrivant la démolition de la chapelle du Saint Esprit, à l'entrée du pont du Rhône.

1777 : Mort de Gabriel de Montmorillon, comte de Lyon, vicaire général, membre de l'Académie. (Né le 29 août 1724).

1790 : Assemblées de trois à quatre mille citoyens, en l'église des Jacobins, pour parler du Taux de la journée de travail, et surtout de l'organisation de la Garde nationale.

1791 : L'Eglise Saint-Pierre le Vieux est vendue comme bien national.

1792 : Vente aux enchères de l'église, presbytère et dépendance de Saint-Pierre-le-Vieux.

1794 : Mort sur l'échafaud d'Adrien Lamourette, évêque constitutionnel de Rhône-et-Loire. Paris. (Né à Frévent, Pas-de-Calais, le 31 mai 1742).

1794 : Premier numéro du "Journal républicain des deux départements de Rhône et de Loire, rédigé par une société de sans-culottes", imprimerie de la Commission temporaire. Dernier numéro (51), le 2 floréal (21 avril).

1801 : Mort de Charles Eugène Gabriel de La Croix, marquis de Castries, maréchal de France, ancien lieutenant général au gouvernement de Lyon (1766-1782). Wolfenbuttel. (Né le 25 février 1727).

1802 : Entrée triomphale du Premier consul et de sa femme. Loge à l'Hôtel de Ville. Le 14, grande fête en son honneur. Part le 27.

1821 : Création de la "Société des fonderies et forges de Loire et Isère" par transformation de la Société des forges et fonderies Frèrejean. La première société anonyme fondée à Lyon.

1827 : Première réunion du "Caveau Lyonnais".

1827 : Exposition, au profit des ouvriers sans travail, d'objets d'art appartenant à des particuliers, à l'Hôtel de Ville.

1845 : Acte de vente par Coignet aux Frères de la doctrine chrétienne de sa propriété de Caluire, il y établirent un noviciat. Berloty, notaire à Lyon. Complété par un achat des 25 janvier 1845 et 5 mars 1846.

1862 : Mort de Jean Philibert Damiron, philosophe. Paris. (Né à Belleville, le 10 mai 1794).

1876 : Mort de l'abbé Compte-Calix, vicaire général d'Alger, nommé évêque d'Oran. Alger. (Né à Chazay d'Azergues, 1811).

1883 : Procès de 66 anarchistes (dont Kropotkine) devant le Tribunal correctionnel de Lyon. 14 contumaces. Prisons et amendes.

1901 : Mort du musicien Alexandre Luigini. Roanne. 71 ans.

1901 : Un cours de l'art de la décoration des tissus s'ouvre au Musée des tissus.

1904 : Mort de François Mathieu Scipion Debanne, ancien magistrat, administrateur de plusieurs oeuvres catholiques. Lyon. (Né à Vienne, le 20 mars 1835).

1964 : Mort de Joseph-Félix Guicherd, ancien directeur de l'Ecole de Tissage. (Né le 3 juillet 1880). Inhumé à la Croix-Rousse (nouv.), allée 4.

1979 : Visite à Lyon du ministre de l'Education nationale (Beullac).

1979 : Vol au Trésor de Saint Jean, dans la nuit du mercredi au jeudi : nombreux objets (ivoires, émaux, orfèvrerie).

1981 : Les représentants d'une vingtaine de radios libres se rassemblent à Lyon et rédigent une "Charte nationale".

1985 : Ouverture de l'exposition "l'Homme transparent et la santé", sur les techniques et connaissances médicales. Ouverte jusqu'au 3 février.