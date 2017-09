Ça s’est passé à Lyon un 5 septembre : le pape couronné à Saint-Jean

Du passage de la ville sous la suzeraineté de l’empereur germanique Conrad le Salique, en 1032, à l’ouverture d’une salle des ventes en 1986, Lyon Capitale rappelle à ses lecteurs les événements historiques ayant marqué les 5 septembre lyonnais au fil des siècles.

1032 : Mort de Rodolphe III, dernier roi d'Arles. Le comté de Lyon passe, avec le reste du royaume d'Arles, sous la suzeraineté de Conrad le Salique, empereur germanique.

1183 : Bulle du pape Lucius III appelant les aumônes des fidèles au profit de l’œuvre du pont du Rhône, entreprise par les Frères Pontifes, laïcs, sous la direction du Frère Étienne.

1316 : Le pape Jean XXII, élu le 7 août par le conclave tenu chez les frères prêcheurs, est couronné à Saint-Jean.

1523 : Alerte générale aux portes et sur les routes causée par la trahison du connétable de Bourbon.

1560 : Échec de la tentative (nuit du 4 au 5) des frères Maligny pour s'emparer de Lyon au profit des huguenots, en liaison avec la conjuration d'Amboise.

1606 : Donation, par le duc de Mayenne, du terrain pour l'établissement des religieux de Picpus, à la Guillotière.

1632 : Incendie de plusieurs maisons sur le pont de Saône (du Change).

1646 : Pose de la première pierre du nouvel Hôtel de Ville, place des Terreaux.

1730 : Acte consulaire concédant à Jacques Granet et Jacques Breton le privilège d'établir avant le 1er octobre et entretenir, pendant 30 ans, douze fiacres publics sur les rues et places.

1783 : Mort de Mme Destouches-Lobreau, directrice du théâtre de Lyon.

1797 : Loi annulant les élections complémentaires dans 53 départements (dont le Rhône) et condamnant à la déportation 53 nouveaux députés (dont Imbert Colomès et C. Jordan). (19 fructidor an V).

XIXe : premier congrès des sociétés de libre pensée du Sud-Est

1810 : Madame Henri Jordan, née Brisson fait rétablir la croix appelée depuis "Croix Jordan".

1827 : Synode général du diocèse, tenu à Lyon par Mgr Gaston de Pins. Publication de nouveaux statuts synodaux.

1829 : Séjour triomphal de Lafayette à Lyon. Le 6, réception par les cinq loges maçonniques. Le 7, banquet de 500 couverts présidé par C. Prunelle, salle Gayet. Part le 8, au matin.

1833 : Chateaubriand traverse Lyon.

1841 : Neuvième session du congrès scientifique de France. Tenue à Lyon.

1869 : Séance inaugurale du "théâtre de la Gaîté", dirigé par le père Coquillât.

1870 : Le Comité de salut public fait arrêter et emprisonner le préfet Sencier, le secrétaire général de la Préfecture Laire, le maire d'Oullins (Dulac), M. Bellon, plusieurs magistrats (Massin, Bérenger, Morin), et plusieurs jésuites. Pillage de la maison des Jésuites, rue Ste Hélène.

1870 : Arrestation, sur les ordres du Comité de salut public, du procureur général Massin et de l'avocat général Bérenger. Libérés le 16. Aux Brotteaux, expulsion des Capucins par les gardes civiques, pillage du couvent. Le Gouvernement nomme Paul Armand Challemel Lacour préfet du Rhône. Ce dernier arrive le 6 septembre, dans la matinée.

1883 : Premier congrès national des sociétés de secours mutuel. Tenu à Lyon.

1888 : Assemblée diocésaine des directeurs d'oeuvres pour les hommes et les jeunes gens, tenue au Grand Séminaire. Présidence de Mgr Déchelette, vicaire général.

1892 : Premier congrès des sociétés de libre pensée du Sud-est. Tenu à Lyon. Il y en aura plusieurs par la suite, également à Lyon.

XXe : nouveau centre de transfusion sanguine à Gerland

1900 : Congrès marial international, le premier en France, tenu à Lyon.

1933 : Inauguration du nouveau Vélodrome du Parc de la Tête d'Or. (Ouvert au public le 15 août).

1944 : Le Viaduc ferroviaire de Perrache (Rhône) est ouvert à la circulation automobile. Arrêté du Commissaire de la République plaçant sous sequestre la Société des Automobiles Berliet. L'administrateur sequestre est assisté d'un comité de trois membres représentant les ouvriers, les cadres, et les pouvoirs publiés. Entrée du Général Delattre de Tassigny, commandant la 2e armée. Prise d'armes.

1975 : Inauguration par le maire, dans la fête populaire, de la rue de la République piétonne, entre les Cordeliers et Bellecour.

1978 : Premiers travaux de démolition pour la création de la Z.A.C. "Saxe-Paul Bert".

1979 : Ouverture d'un marché alimentaire et forain hebdomadaire au Point-du-Jour (pl. Witkowski).

1983 : Ouverture du nouveau Centre Régional de Transfusion Sanguine, à Gerland. Inauguration solennelle le 21 octobre.

1986 : Tenue à Lyon de la troisième conférence internationale de l'I.M.P. (International Marketing and Purchasing Group) : colloque sur le marketing international. Ouverture de la salle des ventes du 3 de la rue de Cronstadt. Visite à Lyon et dans les environs du ministre de l'Agriculture (F. Guillaume) : salons Agripro et Top nature.