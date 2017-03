Galeries à Lyon : Passage de relais au Soleil sur la Place

Michèle et Michel Roux-Levrat passent le relais à Franck Lassagne. En fêtant leurs 20 ans avec une exposition collective.

Sophie Burbaloff – Conversation, 120x120, 2017.

Pour fêter ses 20 ans, la galerie Le Soleil sur la Place, créée par Michèle et Michel Roux-Levrat, passe le relais à Franck Lassagne, avec les mêmes artistes, qui pour l’occasion créent une œuvre dédiée à l’événement.

On retrouvera Brunet, Chevrette, Dymond, Echazaretta, Gasquet, Lignais, Sepulveda ou Soulié, le plus international. Vingt ans d’une peinture plutôt confortable, sans aspérités, parfois empantouflée, sensible à l’esthétisme et ne revendiquant aucune révolution picturale. Démarche tout à fait estimable, témoin de son temps et d’autres temps, d’une forme de tradition de sculpteurs, céramistes et peintres.

20 ans de la galerie – Du 15 au 25 mars, galerie Franck Lassagne.