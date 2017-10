Cirkus Cirkör : cirque sans limites à la Maison de la danse

Pour la première fois à Lyon cette semaine, le Cirkus Cirkör présente une pièce intitulée “Limits”. L’idée : bouleverser nos perspectives.

© Mats Bäcker Cirkus Cirkor / Limits.

Le Cirkus Cirkör a été créé en 1995 par la Suédoise Tilde Björfors avec l’idée de changer le monde à travers le cirque contemporain. Il est aujourd’hui réputé comme militant et activiste qui refuse la fermeture des frontières. Limits, la pièce présentée cette semaine à la Maison de la danse, questionne les limites physiques d’un artiste (et de chacun d’entre nous), ses capacités à les détourner pour aller plus loin ou trouver de nouvelles voies. “À travers les siècles, dit Tilde Björfors, des lignes ont été dessinées et le monde a été divisé en différentes zones délimitées. Nous clôturons nos jardins, nous érigeons des murs, des barricades, nous plaçons des soldats tout le long de nos frontières. Pourtant, l’être humain n’a jamais voulu rester en un seul et même endroit.” Dans le plus pur style Cirkus Cirkör, Limits projette nos perspectives à l’envers, sens dessus dessous. Énergiquement, en mettant l’accent sur ce qui est possible et avec un engagement audacieux dans un monde en fuite, de migration et de nouvelles frontières qui s’équilibre avec les limites individuelles des artistes en termes de risque, de douleur, des limitations du groupe et du corps. Sur scène, on pourra admirer cinq acrobates, dont deux jeunes prodiges de la bascule coréenne médaillés d’or au Festival mondial du cirque de demain à Paris. À ne pas rater !

Cirkus Cirkör / Limits

Mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 octobre à 20h30, mercredi 18 et lundi 23 à 19h30, samedi 21 à 15h et 19h30 et mardi 24 à 15h, à la Maison de la danse

Dans le cadre du festival Sens Interdits

–> Bord de scène : rencontre avec la compagnie à l’issue du spectacle mercredi 18 octobre